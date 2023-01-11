20-річний переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин обвінчався зі своєю дружиною

Український співак, переможець проєктів "Голос діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин наважився на ще один рішучий крок у своєму житті.

Так, дружина виконавця Іванна поділилася, що вони з коханим обвінчалися. На сторінці в Instagram дівчина розмісила фото з вінчання, де вони зображені у церкві. Молода пара для такої важливої події вбралася у національний український костюм – вишиванку.

Роман Сасанчин обвінчався зі своєю дружиною / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Роман Сасанчин обвінчався зі своєю дружиною / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Як розповіла Іванна, шлюб перед Богом вони взяли у селі Велика Березовиця, що на Тернопільщині.

"Цей день настав! Ми взяли шлюб. Емоції дуже круті, в середині одразу відчулась легкість", - поділилася емоціями Іванна.

Роман Сасанчин обвінчався зі своєю дружиною / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Зазначимо, що на початку грудня 2021 року 19-річний Роман Сасанчин та його обраниця Іванна одружилися. Тоді дівчина перебувала на останньому місяці вагітності. 30 грудня 2021 року у молодого подружжя народився первісток, донька Елізабет.

Роман Сасанчин з донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

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