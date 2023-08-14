20-річну блогерку Юлію Вербу в Італії зупинила поліція

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, вона ж Верба, розповіла, що її за кордоном зупинили поліцейські.

Це трапилося в Італії, коли дівчина їхала за кермом автівки, адже поверталася до України з Монако. Юлія заспокоїла своїх прихильників та запевнила їх, що все гаразд. Блогерка поділилася, що в неї перевірили документи та запитали, чи везе вона з собою гроші та золото.

Також Верба зазначила, що не зрозуміла причину зупинки. Однак блогерка віджартувалася, що поліцейські, мабуть, були здивовані, побачивши за кермом елітного авто 20-річну дівчину.

Юлію Вербу зупинили поліцейські / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Все добре, підписники. Просто перевіряють. Я думаю, що вони шоковані, звідки така машина та чому вона їде в 20 років. Вони забрали у нас документи та пішли перевіряти. Запитали, чи є у мене гроші, чи є у мене золото з собою. Кажу: "Нічого немає, лише те, що на руках". Грошей немає, все витратили, 500 євро веземо додому в сумці", - розповіла блогерка.

Юлію Вербу зупинили поліцейські / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Зазначимо, нещодавно Юлія Верба поїхала з подругами за кермом автівки до Монако. Як зізнавалась знаменитість, її поїздка була спонтанною. За кордон блогерка поїхала за кермом автівки. Нині ж Юлія вже повертається до України.

"Прокинулась, захотіла на Лазурний берег. 15 хвилин шукала компанію, ще 15 хвилин збирала речі і потім 22 години їхала до Франції", - ділилася Юлія.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, за кордон Верба поїхала за кермом свого Mercedes-Benz S 580. Авто блогерка купила під час війни за 10 млн грн. Юлія тоді зіткнулася з неабияким хейтом, що під час війни робить такі покупки.

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