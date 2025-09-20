ТСН у соціальних мережах

20-річну доньку Олі Полякової нахабно обікрали в Нью-Йорку

У Маші Полякової поцупили річ, яка необхідна їй для роботи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Маша Полякова

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі ПоляковоїМаша — стала жертвою крадіїв.

Про це 20-річна блогерка розповіла в Instagram-stories. Неприємний інцидент стався у Нью-Йорку, США. У Маші Полякової поцупили навушники. Все б нічого, але дівчина займається музикою, тож вони їй були просто необхідні для роботи.

"У мене є історія…Я три тижні тому була у Нью-Йорку, у мене вкрали мої навушники AirPods!" – говорить блогерка.

Врешті, Маша Полякова не квапилася купувати інші. Донька співачки вирішила дочекатися, коли у продажу з'явиться їхня нова модель. І ось через три тижні блогерка вже з навушниками.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

"Я знала, що виходять нові ось вже дуже скоро, і вирішила просто три тижні бути без навушників. Це було дуже складно, я ледь не вмерла…Але ось вони вийшли в продаж, я їх дуже швидко купила, черг не було, напевно, хвилин 10 я постояла", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова вигадала кумедний спосіб, як попросити в зіркової мами гроші. Дівчина насмішила кавером на відомий хіт.

