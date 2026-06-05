20-річний співак Муаяд розчулив емоційною історією про залежність від почуттів

Співак Муаяд

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Український співак із сирійським корінням Муаяд презентує нову роботу — «Твій яд».

Це емоційна історія про залежність від почуттів, коли любов одночасно ранить і не відпускає. Нова робота продовжує музичний напрям Муаяда — мікс культур, емоцій і сучасного звучання, який вже став впізнаваним почерком артиста.

Візуальна естетика кліпу поєднує сучасний мінімалізм із театральною виразністю. Напівпрозорі тканини, м’яке світло, арочна архітектура та фактурні килими формують простір, який більше нагадує емоційний стан, ніж конкретну локацію. Усе відео існує на межі концерту, сну та внутрішнього монологу.

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Співак Муаяд

Однією з особливостей кліпу стала поява музикантів, які вперше з’являються поруч із Муаядом у кадрі. Їхня присутність додає відео атмосфери живого виступу та підсилює емоційне сприйняття композиції. Особливої символіки образу Муаяда додає зірка з мікрофоном на шиї — нагорода, яку артист отримав після перемоги у ТВ-шоу «Співають всі!». Саме в кліпі «Твій яд» Муаяд уперше з’являється з нею публічно. У відеороботі цей символ нагадує про вже пройдений творчий шлях артиста та водночас уособлює нові цілі, до яких він продовжує впевнено рухатися.

«Кожна нова пісня для мене — це не просто реліз, а ще один крок уперед. „Твій яд“ — вже третя робота, яку ми створили разом із Даніелем Вейнером. Він дуже тонко відчуває музику і допомагає мені знаходити той баланс між східним звучанням та українською мелодикою, який сьогодні став частиною мого стилю», — ділиться артист.

Зазначимо, Муаяд — український співак сирійського походження. Він переміг на шоу «Співають всі!» та брав участь у нацвідборі на «Євробачення-2025». У своїй музиці артист поєднує східну чуттєвість із сучасним звучанням, створюючи власний стиль.

Нагадаємо, нещодавно співачка Jerry Heil презентувала нову пісню Dark Disco. Артистка також представила кліп на композицію, в якому підпалила сукню просто на собі.

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