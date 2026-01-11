ТСН у соціальних мережах

Гламур
1246
1 хв

20-річний відомий український співак переніс операцію та показався на милицях

Артист відверто розповів про проблеми зі здоров'ям.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
YAKTAK

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

Відомий український співак YAKTAK, справжнє ім'я якого Ярослав Карпук, неочікувано показався на милицях та повідомив про перенесену операцію.

Про проблеми зі здоров'ям 20-річний виконавець розповів у своєму Instagram та пояснив, що саме сталося. Негаразди почалися у вересні 2025 року, коли артист був у концертному турі в США. Під час виступу на сцені YAKTAK зробив невдалий крок, що спричинило дуже серйозні проблеми з ногою.

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

У подробиці співак вдаватися не став. Натомість артист зізнався, що без операції не минулося, і він переніс хірургічне втручання. Наразі YAKTAK відновлюється, а ходить він за допомогою милиць.

"Історія, яка почалась в вересні 2025 року, в турі США, після одного дуже невдалого кроку на сцені, місяці лікування, тонни льоду, перев'язки і все ж таки без операції не обійшлось", - поділився артист.

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

1246
