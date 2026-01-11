- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1246
- Час на прочитання
- 1 хв
20-річний відомий український співак переніс операцію та показався на милицях
Артист відверто розповів про проблеми зі здоров'ям.
Відомий український співак YAKTAK, справжнє ім'я якого Ярослав Карпук, неочікувано показався на милицях та повідомив про перенесену операцію.
Про проблеми зі здоров'ям 20-річний виконавець розповів у своєму Instagram та пояснив, що саме сталося. Негаразди почалися у вересні 2025 року, коли артист був у концертному турі в США. Під час виступу на сцені YAKTAK зробив невдалий крок, що спричинило дуже серйозні проблеми з ногою.
У подробиці співак вдаватися не став. Натомість артист зізнався, що без операції не минулося, і він переніс хірургічне втручання. Наразі YAKTAK відновлюється, а ходить він за допомогою милиць.
"Історія, яка почалась в вересні 2025 року, в турі США, після одного дуже невдалого кроку на сцені, місяці лікування, тонни льоду, перев'язки і все ж таки без операції не обійшлось", - поділився артист.
Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка неочікувано показалась під крапельницею. Блогерка Катерина Реп'яхова пожалілась на проблеми зі здоров'ям.