20-річний "вусач" кинув виклик Павлу Зіброву на "Голосі країни-14": чи вдалося учаснику пройти далі

Євген Войтович / © Голос Країни

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20-річний Євген Войтович з Івано-Франківська прийшов на «Голос країни-14», щоб повернути рок-н-рол на українську сцену, а ще — позмагатися за звання головного вусача з Павлом Зібровим.

Молодий артист давно зробив вуса частиною свого впізнаваного образу. Утім, так було не завжди: у дитинстві він не любив свою рослинність на обличчі й навіть збирався її збрити. Передумати Євгена змусив мексиканський серіал, у якому він помітив стильні вуса в персонажів. Відтоді хлопець вирішив відрощувати власні — і зрештою зробив їх своєю родзинкою.

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Євген Войтович / © Голос Країни

Серед головних натхненників свого стилю Войтович називає одразу трьох легендарних виконавців: Фредді Мерк'юрі, Майкла Джексона та Елвіса Преслі. Саме їхні образи, за словами учасника, сформували його сценічний вигляд.

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«І ще, до речі, я хочу кинути виклик Павлу Зібровичу. Показати, хто тут головний вусач», — заявив Євген.

Євген Войтович / © Голос Країни

Музика для хлопця — не просто захоплення. Він зізнається, що не уявляє без неї свого життя, а на проєкт прийшов із бажанням заявити про себе та стати голосом свого покоління.

На сліпих прослуховуваннях Євгену не вдалося розвернути крісла тренерів. Однак наставники відзначили його енергію, стиль і любов до музики. Один із них зауважив, що хлопцеві варто ще попрацювати над вокалом, і висловив упевненість, що з часом до нього повернуться всі крісла.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, у минулому випуску продавчиня з ринку змусила всіх тренерів розвернути крісла і сперечатися між собою.

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