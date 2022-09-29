20 років на ТБ: Марічка Падалко розповіла, як змінилось телебачення і роль ведучого за цей час

Марічка Падалко розпочала кар'єру з новин про спорт, потім вела з Юрієм Горбуновим "Сніданок", дитячу програму "Маріччин кінозал", 16 років була ведучою ТСН, а з кінця лютого почала працювати ведучою марафону "Єдині новини" від 1+1.

Саме Марічка Падалко і Єгор Гордєєв вранці 24 лютого першими з екранів повідомили, що почалась повномасштабна війна.

У соцмережах Марічка Падалко поділилася двома своїми фото – 20-річної давності і теперішнім. Підписники вітали ведучу і відмічали, що вона за цей час майже не змінилася. Наприклад, Олександр Пономарьов жартома прокоментував: "Думаю, що справа в температурі приміщення під час сну. Змін, окрім зачіски, не роздивився! Марічко, яка температура в кімнаті, коли ти спиш?".

Марічка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

На противагу цим фото змінилось за цей час саме телебачення, про що і говорить Падалко:

"В той момент, 20 років тому, телебачення мало монополію на інформацію та розвагу (маю на увазі тут кіно і серіали). Якраз тоді я починала і вела програму про спорт. Чому тоді так багато людей дивилось цю програму, тому що одразу йшов один дуже популярний серіал. Вся країна його дивилася. Тоді вся країна отримувала новини переважно з телевізору. Але за останні 20 років настільки відбулася диверсифікація джерел інформації, що тепер телебачення мусить накладати над зусиль, щоб залишатися актуальними, особливо для молоді".

За цей час змінилося не лише телебачення, а й змінилася роль ведучої новин.

"Ведучим зараз потрібно працювати не лише ту годину, що їм відведена в ефірі, а працювати 24/7, бути тією людиною, яка буде викликати довіру, привертати увагу і яка буде джерелом інформації не лише в ефірі свого телеканалу, своєї програми, а загалом".

Марічка Падалко наголошує, що робота ведучого не закінчується тоді, коли закінчився ефір на ТБ. Зараз ведучий постійно живе у цій ролі.

"Те, як ти живеш за кадром і те, що ти робиш поза межами студії, є не менш важливим, а іноді – і більш важливим, ніж те, що ти робиш в кадрі. Всі твої вчинки людям абсолютно відомі, їх не приховаєш. Сучасний світ потребує максимальної відкритості. Але не всі до цього готові", - каже Марічка.

До речі, від перших днів війни, вже сім місяців Марічка Падалко щоденно на своїй сторінці в Instagram робить підбірку важливих новин. Каже, що зупинить це робити, коли ми переможемо.

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