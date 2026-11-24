Олег Винник

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Співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни оселився в Німеччині, розповів, чи отримав німецьке громадянство та чому тепер вважає зміну паспорта правильним рішенням.

Артист зізнався, що наразі залишається громадянином України. Водночас можливість отримати паспорт Німеччини в нього з'явилася ще багато років тому. Зокрема, відповідне право він мав уже 2009 року. Однак тоді співак вирішив не змінювати громадянство. Тепер його позиція щодо цього питання суттєво змінилася. Про це Винник розповів в інтерв'ю Валерію Романко.

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На запитання, чи вдалося йому вже отримати німецьке громадянство, виконавець відповів: «Ні, не отримав».

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Олег Винник / © скриншот з відео

Водночас Винник підтвердив, що така можливість у нього була ще 17 років тому. Чому тоді він не скористався нею, співак конкретно не пояснив. За його словами, свого часу він розмірковував над зміною паспорта, але зрештою вирішив залишитися громадянином України. Нині ж артист схиляється до іншого рішення.

«Я маю право бути німцем. Десь, здається, у 2009 році я вже мав таке право», — зазначив виконавець.

Олег Винник / © скриншот з відео

Тепер Винник не відкидає оформлення німецького громадянства. Свою позицію він пояснює тривалим проживанням у цій країні: за словами артиста, він мешкає там уже 26 років і давно звик до місцевих законів та порядків.

«Раніше якось думав про це, а потім усе-таки вирішив – ні. А сьогодні, за логікою, напевно, було б правильніше отримати громадянство», — поділився співак.

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Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk.original

Окремо виконавець відповів, ким себе більше відчуває — українцем чи німцем. Він запевнив, що внутрішньо залишається українцем, хоча його повсякденні звички та поведінка за роки життя в Німеччині змінилися.

«Зрозуміло, що я в душі українець, і цього нікуди й ніколи не подінеш. І це добре, це правильно. А за діями, за поведінкою – близько до німця, тому що звик до цього життя, до цих законів», — пояснив Винник.

Олег Винник

Після початку повномасштабного вторгнення Олег Винник виїхав з України до Німеччини, де проживає вже багато років. Його відсутність в українському інформаційному просторі та пояснення власної позиції щодо війни неодноразово ставали приводом для суспільних дискусій. У серпні співак уже говорив про можливу зміну громадянства, наголошуючи, що німецькі правила йому нині зрозуміліші за українські реалії.

Нагадаємо, раніше Олег Винник розсекретив, чи живе на виплати в Німеччині та скільки грошей витрачає щомісяця.

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