21-річна блогерка Юлія Верба приголомшила, скільки заробляє на місяць та який в неї капітал

Відома українська блогерка Юлія Верба приголомшила, скільки коштів на місяць заробляє та який в неї капітал.

Знаменитість заробляє завдяки своєму фотоблогу, який вона веде в комерційних цілях вже сім років. Щомісяця дохід знаменитості різний. Зокрема, вона може заробити від 45 тисяч доларів і більше. Однак це лише в тому випадку, якщо Юлія випускає дві реклами на день.

"На місяць я заробляю по-різному. Можемо порахувати грубо. Якщо дві реклами на день – це на місяць я заробляю 45 тисяч доларів", - розсекретила блогерка в інтерв'ю Василю Тимошенку.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Кошти Юлія Верба намагається вкладати. Зокрема, знаменитість має три квартири, загальна сума яких становить 370 тисяч доларів, а також два автомобілі.

"У мене є три трикімнатні квартири з ремонтом, дві машини. Вартість квартир різна: одна - 70 тисяч, друга - 80 тисяч, третя - 220 тисяч доларів, вона в елітному районі. Капітал – 370 тисяч доларів. Але я не можу взяти ці гроші, ними користуватися, вони вкладені в нерухомість. Вартість машин: 200 тисяч – одна, а друга – 50-45 тисяч доларів", - поділилася знаменитість.

Також Юлія Верба вкладає кошти в криптовалюту. Однак великі суми вона там не тримає. Зазвичай, 20 тисяч доларів, аби за кордоном не залишитися без коштів.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"У мене в криптовалюті 20 тисяч доларів, якщо десь за кордоном знадобляться гроші, щоб в обміннику вивести", - додала блогерка.

Окрім того, зірка Мережі полюбляє вкладатися в ювелірку. Щоправда, надзвичайно дорогих прикрас у неї немає, лише каблучка Bvlgari та годинник Rolex.

"Я витрачаю гроші на ювелірку. Я придбала собі колечко Bvlgari, годинник Rolex. Це найдорожче, що в мене є. Ще сумка Hermes. Це виходить на 65 тисяч доларів. Це все за сім років безперервної праці", - розповіла зірка Мережі.

Нагадаємо, наразі Юлія Верба чекає на народження первістка. Нещодавно знаменитість показала, як повідомила нареченому про вагітність.

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