21-річна донька Костянтина Меладзе розсекретила стосунки і показалася в обіймах коханого-іноземця

Донька композитора та продюсера Костянтина Меладзе розсекретила свої стосунки.

В Instagram-stories 21-річна Лія зізналась, що не самотня. Подробицями про особисте життя донька композитора поділилася з нагоди особливого свята – Дня всіх закоханих, який припадає щороку на 14 лютого.

У фотоблогу Лія показала, як вони з коханим провели цей день. Парочка святкувала в компанії одне одного в ресторані. Лія одягнула атласну сукню, а образ доповнила сумочкою та босоніжками. Тим часом коханий Меладзе одягнув чорне вбрання. Дівчина опублікувала романтичне фото з обранцем, на якому вони обіймаються, а він тим часом ніжно її цілує в щічку.

Лія Меладзе з бойфрендом / Фото: instagram.com/meladzeliya

Загалом, це вперше, коли Лія Меладзе показала свого обранця у фотоблогу. Судячи з його профілю в Instagram, він - іноземець та захоплюється фотографією. Бойфренда Лії звати Енріке. Скільки вже тривають їхні стосунки – не відомо.

Зазначимо, з початком повномасштабної війни в Україні донька Костянтина Меладзе проживає за кордоном. Дівчина навчається в США, де здобуває освіту в сфері психотерапії.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Кудашова розповіла про свої стосунки. Дівчина зустрічається з чоловіком, який старший за неї на 10 років.

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