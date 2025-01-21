21-річна донька Кравець пофарбувалася в блондинку і похизувалася новою зачіскою

Маша втілила своє бажання в реальність.
Донька телеведучої та акторки Олени Кравець – Марія – проекспериментувала із зовнішністю й показала свою нову зачіску.
У своєму Instagram Маша спочатку заінтригувала усіх фото з перукарні. На зображенні блогерка попозувала під час процедури фарбування волосся. Утім, усіх деталей одразу розкривати не стала і протримала інтригу впродовж декількох годин.
Врешті, після повного перевтілення з брюнетки на білявку донька ведучої розкрила всі карти й зізналася, що втілила давню мрію. Так, вона пофарбувалася в блонд і дещо підстригла довжину волосся, хоча й залишила попередній тип стрижки. З усмішки на обличчі 21-річної Маші стає зрозуміло, що такий результат перевершив усі очікування та їй точно до вподоби.
"День змін. Зараз вона блондинка!", - написала щаслива донька Кравець.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Олена Кравець потішила фанів контентом зі старшою донькою, де вона позує у чуттєвій фотосесії. Зіркова мама опублікувала серію фото та висловила своє захоплення вродою Маші, яка значно змінилася за останній час.
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