21-річна донька Кравець показалася в обіймах бойфренда-красеня й замилувала зізнанням

Хлопець Маші висловив свої щирі почуття до неї.
Старша донька акторки та телеведучої Олени Кравець – Марія – привідкрила завісу особистого життя.
Маша у своєму фотоблогу доволі рідко показує свого хлопця, хіп-хоп танцівника Ростислава. Тож, цього разу у своїх почуттях юнак зізнався на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував низку романтичних світлин з коханою та показав, як вони проводять дні разом. На зображенні пара постає у обіймах та цілунках на різних локаціях.
Ростислав доповнив атмосферні фото щирим зізнанням у коханні Маші. Він поділився, що блогерка змінила його життя й щодня робить його дні неймовірними.
"Бог нагородив мене нею в особистому житті у це божевільне покоління та божевільні часи. З тих пір кожен день чудовий. Люблю тебе, моя душа", - замилував хлопець.
Своєю чергою, донька Кравець під дописом залишила й свій коментар, де зізналася у взаємності почуттів.
"Шок… Я так сильно тебе кохаю!", - написала Маша Кравець.
Нагадаємо, нещодавно співачка KOLA поділилася подробицями про чоловіка-іноземця та ким він працює за кордоном.
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