21-річна донька Кравець замилувала рідкісним фото з бойфрендом і розкрила, який сюрприз йому зробила

Пара святкує річницю стосунків.
Донька телеведучої та акторки Олени Кравець – Марія – поділилася романтичним контентом.
Донька зірки з нагоди річниці стосунків з хлопцем опублікувала рідкісні фото з ним. Також блогерка поділилася, який оригінальний подарунок зробила обранцю. Так, Маша вручила йому сертифікат до тату-салону. І показала результат татуювання, яке зробив собі її бойфренд. Відтепер на його руці видніється фігура, схожа на краплю, заповнену різними відтінками чорного. Втім, чи має малюнок певний символізм, вони не розкривали. Водночас фігура дуже нагадує логотип танцювальної спільноти з хіп-хопу, яку очолює Ростислав.
"Нещодавно у нас з Ростиславом була перша річниця. Вирішила зробити йому подарунок у вигляді візиту в тату-салон. Ми в захваті від результату! Вийшло навіть краще, ніж ми очікували", - поділилася враженнями Кравець.
Окрім того, Марія показалася на відпочинку в котеджному комплексі, що на Львівщині. Проте, чи перебуває разом з нею обранець вона також вирішила залишити в таємниці.
Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва відповіла, чи перебуває вона у стосунках після розлучення з Меладзе.
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