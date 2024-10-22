21-річна донька Кравець замилувала романтикою з коханим і розсекретила новий етап в їхніх стосунках

Марія потішила рідкісним контентом з бойфрендом.
Старша донька акторки та телеведучої Олени Кравець дедалі активніше ділиться подробицями з особистого життя.
Цього разу в Instagram 21-річна Марія опублікувала серію світлин з коханим. Зокрема, парочка у спеціальній фотобудці влаштувала імпровізований фотосет, під час якого показала романтику. Закохані ніжно позували в обіймах, корчили кумедні гримаси, а також тягнулися одне до одного за поцілунком.
Марія не стала підписували романтичні кадри з коханим, танцівником Ростиславом. Кравець лиш залишила на фото смайлик у вигляді рожевого серця зі стрілою.
Утім раніше Марія ділилася, що незабаром в їхніх стосунках настане новий етап. Так, донька Олени Кравець шукає в Києві квартиру, яку хоче орендувати. Маша планує з'їхатися з обранцем і почати з ним жити разом.
Нагадаємо, нещодавно Марія Кравець теж ділилася кадрами з бойфрендом. Окрім того, пара обмінялася особливими романтичними зізнаннями.
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