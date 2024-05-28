21-річна донька Олени Кравець приголомшила чуттєвими танцями в кліпі відомого співака

Учасник "Голосу країни-9" Владислав Чижиков, відомий як Cheev, потішив прихильників новинкою.

Артист випустив композицію "Таро" та вже навіть встиг запрем'єрити атмосферний кліп на неї. Знімання відео відбувалися у доволі мальовничій локації. Режисером став Назар Баланов, який раніше вже співпрацював з Cheev.

Кадр зі знімань кліпу Cheev

Кліп вийшов доволі атмосферним. Особливої уваги привертають танцівники, серед яких була й 21-річна донька Олени Кравець – Марія. На відео вони довкола Cheev влаштовували чуттєві танці.

Кадр зі знімань кліпу Cheev

Загалом, як говорить Cheev, його нова пісня не про таро, і не про гороскопи, а про те, чи фатум вирішує все за людину, чи кожному надається право вибору. Cheev переконаний, що саме людина відповідальна за свій шлях.

"Тема таро і гороскопів, що отримала популярність останнім часом, - це символ способу дізнатися своє майбутнє, ніби на нього не можна жодним чином вплинути. Але пісня відповідає, що краще довіряти своїм почуттям, тому що ми самі знаємо себе набагато краще і можемо сказати більше, ніж зірки", - зазначив виконавець.

Кадр зі знімань кліпу Cheev

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK потішив новою композицією. Виконавець випустив трек "А що?" та зняв атмосферний кліп на нього, в якому постав перед судом присяжних.

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