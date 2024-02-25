21-річна донька Ольги Сумської у спортзалі похизувалася фігурою у топі та легінсах

Молодша донька української акторки Ольги Сумської Ганна Борисюк почала активно готуватися до літа.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram 21-річна Ганна розмістила кадр, який зробила у спортзалі. На знімку дівчина позує у білому топі та чорних легінсах. Вбрання акторки добре підкреслило її фігуру. Також, аби ретельніше стежити за станом свого здоров’я під час тренування Борисюк одягла спортивний трекер, а шию дівчини прикрасили намисто та підвіска:

"Вумен енерджі: день 1", - підписала селфі Борисюк, тим самим повідомивши, що відсьогодні розпочала боротьбу за гарну фізичну форму, аби встигнути до літа.

Донька Ольги Сумської Ганна Борисюк / Фото: instagram.com/gandzyazen

Зазначимо, що Ганна Борисюк пішла стопами своїх зіркових батьків і також стала акторкою. Дівчина закінчила КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого і тепер будує акторську кар’єру. Зокрема, молода артистка разом з мамою Ольгою Сумською грає у виставі "За двома зайцями", де їй дісталася роль Кралі-Галі.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська поділилася, як вони разом з донькою Ганною провели відпустку на гірськолижному курорті в Австрії. Родички помилувалися мальовничмими місцевими краєвидами, а також покаталися на лижах та сноуборді.

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