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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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153
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21-річна донька Олі Полякової загриміла до лікарні за кордоном: "Прокинулась від дикого болю"

Оля Полякова вже прокоментувала, що сталося, та пожалілась на медицину за кордоном.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Оля Полякова з донькою Машею

Оля Полякова з донькою Машею / © instagram.com/polyakovamusic

Старша донька української співачки Олі Полякової — блогерка Маша — опинилась в лікарні.

Про це розповіла сама виконавиця в Instagram-stories. У 21-річної Маші різко погіршився стан здоров’я за кордоном, де вона зараз разом із мамою насолоджується відпочинком. Оля Полякова говорить, що її донька прокинулась рано-вранці від болів у животі. Тож, артистка ухвалила рішення негайно вирушити до лікарні та звернутися за допомогою до медиків.

«Шоста ранку… Моя дитина Машуська в госпіталі. Прокинулась від дикого болю в животі. Ми поїхали до госпіталя. Не знаю, що це», — поділилась артистка.

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Щоправда, Маша не отримала одразу першу медичну допомогу. Оля Полякова жаліється, що навіть через годину після того, як вони приїхали до лікарні, лікар так і не оглянув Машу. За словами знаменитості, медицина за кордоном значно гірша, аніж в Україні, оскільки українські медики одразу ж допомогли б.

«Минула година, лікар ще не прийшов. Я вам скажу чесно, у нас медицина краща разів у тисячу. Я ніколи не чекала на лікаря годину», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно у ведучого «Караоке на Майдані», репера ХАСа різко погіршився стан здоров’я після операції. Через це знімання шоу довелося перенести на 4 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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