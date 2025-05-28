21-річна донька Валіда Арфуша неочікувано стала співачкою та розірвала Мережу своїм хітом

Валід Арфуш та його донька Емілі

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Донька медійника та бізнесмена ліванського походження Валіда Арфуша неочікувано стала співачкою.

Зокрема, вона обрала собі сценічне ім'я Emi. Ба більше, 21-річна Емілі вже встигла випустити декілька пісень, одна з яких стала справжнім хітом у Мережі. Йдеться про трек, який отримав назву Metamorphosis. Композиція, яка створена англійською мовою, вже встигла розірвати YouTube за переглядами. До слова, майже мільйон користувачів подивилися кліп на пісню.

Схоже, Емілі орієнтує свою творчість більше на іноземний ринок. Більшість коментарів під композицією були англійською мовою. Користувачі неабияк захоплювалися звучанням композиції та зазначали, що це точно хіт: "Чому я не можу припинити це слухати?", "Це однозначно хіт", "Це найкраще, що я чув за останній час".

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На досягнутому Емілі, схоже, не планує зупинятися. Дівчина й надалі займається творчістю та готує до релізів нові треки.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер потішила новинкою. Артистка випустила зворушливу ліричну пісню, в які показала своє заповітне.