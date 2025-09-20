21-річна донька Валіда Арфуша підкорила провокативним кліпом у стилі R&B нульових

Донька Валіда Арфуша

Реклама

Донька медійника та бізнесмена Валіда Арфуша презентувала неочікуваний кліп на нову пісню в стилі R&B нульових.

21-річна Емілі, яка обрала собі сценічне ім'я Emi, продовжує розвивати співочу кар'єру. Цього разу дівчина представила нову пісню worst mistake, а також провокативний кліп на неї. Емілі поділилася з ТСН.ua деталями про те, як знімала відео в Києві.

"Ми знімали цю роботу від самого ранку й до пізньої ночі, але процес був настільки захопливим, що я була готова працювати ще десять діб поспіль", — поділилася артистка.

Реклама

Донька Валіда Арфуша

У новому відео Емілі з'являється в несподіваному, більш жіночному образі, що навіяний естетикою R&B початку 2000-х. Натхненням для нього став популярний серіал, а саме "Відчайдушні домогосподарки". Річ у тім, що Емілі сподобалася одна з головних героїнь - Габріель Соліс. Тож, саме її образ надихнув артистку на таку ідею.

"У цьому кліпі я постаю в новому, більш жіночному амплуа. Мій образ був натхненний R&B-артистами нульових. Ідея саме такого образу з'явилася під час тривалого перегляду серіалу "Відчайдушні домогосподарки", де я буквально закохалася в героїню Габріель Соліс", — розповіла співачка.

Донька Валіда Арфуша

Особливої уваги заслуговує й один із найяскравіших кадрів кліпу, де представлені нігті, що палають. Емілі пояснила його символізм.

"Мій улюблений кадр у кліпі — це момент із нігтями, що палають. Для мене він став символом внутрішнього вогню, пристрасті та водночас певного саморуйнування. Я хотіла, щоб цей образ мав провокативний вигляд: трохи небезпечно, але водночас естетично красиво", — пояснила Емілі.

Реклама

Нагадаємо, попередня пісня доньки Валіда Арфуша стала справжнім хітом в Мережі. Ба більше, кліп на композицію зібрав на YouTube понад мільйон переглядів.