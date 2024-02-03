21-річна дружина екс"Холостяка" Іраклі Макацарія зізналася, як різниця у віці впливає на їхній шлюб

Дружина ексгероя шоу "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія, Ліза Чічуа прокоментувала їхні стосунки.

На своїй сторінці в Instagram дівчина вирішила відповісти на найцікавіші запитання її підписників. Так, одне з таких стосувалося стосунків з 38-річним бізнесменом: "Чи сперечаєтеся Ви з Іраклі?". Ліза одразу заперечила будь-які сварки між ними. І всьому причиною назвала вік: "Ніколи. Мабуть, це один із найбільших плюсів різниці у віці".

Хоча 21-річна Чічуа зізнається, що на початку стосунків вона мала звичку тривалий час ображатися на Іраклі й мовчати. Втім, наразі цей період вже минув.

"Раніше я "нахмурювалася", тому як ми могли не сваритися", - написала дружина Макацарії, додавши смайлик, який схвильовано сміється.

Дружина Іраклі Макацарія відповіла на запитання / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Також Ліза пояснила їхню відмінність у вихованні 8-місячного сина Георгія, якого вони вирішили поки не показувати в соціальних мережах. За словами, дружини Іраклі вона набагато суворіша у методах виховання. Так, на запитання "Хто з батьків суворіший: ви чи Іраклі?" Чічуа відповіла "Я. Іраклі від того дуже далекий".

Дружина Іраклі Макацарія відповіла на запитання / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Нагадаємо, нещодавно Іраклі Макацарія показався на спільному відпочинку з 21-річною дружиною та її родичами у Чехії.

Читайте також: