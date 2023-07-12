21-річна дружина Іраклі Макацарія вперше показала їхнього новонародженого сина

Дружина ексгероя реаліті "Холостяк" Іраклі Макацарія - Ліза Чічуа – вперше показала їхнього новонародженого первістка.

Подружжя стало батьками ще 2 червня. Однак ані Ліза не виходила на зв'язок, ані сина парочка не показувало. Ліза вирішила привідкрити завісу особистого життя та нарешті опублікувала в Instagram світлини з хлопчиком, якого батьки назвали Георгієм.

Дружина Іраклі Макацарія з їхнім сином / Фото: instagram.com/lizachichuaa

На знімках 21-річна дружина Іраклі тримала первістка на руках. І Ліза, і Георгій були одягнені у біле вбрання. Якщо ж первістка дівчина показала, то його обличчя ретельно приховує смайликами.

Дружина Іраклі Макацарія з їхнім сином / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Дружина Іраклі Макацарія з їхнім сином / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Зазначимо, Іраклі та Ліза ретельно приховували, що чекають на народження дитини. Про вагітність дружини бізнесмен повідомив лише у травні, хоча плітки почали ширитися ще у лютому, коли в обраниці Макацарія почав виднітися животик. Подружжя стало батьками 2 червня. У пари народився син, якого вони назвали Георгієм.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ната Жижченко вдруге стала мамою. Лідерка гурту ONUKA не стала приховувати маля від публіки та вже показала обличчя новонародженої донечки.

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