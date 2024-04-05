21-річна українська модель розбилася в жахливій автокатастрофі в Італії – подробиці

Українська модель Анна Краєвська родом з Одеси стала жертвою моторошної ДТП у провінції П'ємонт, Італія.

21-річна модель загинула 31 березня. Весь цей час проводилася експертиза тіл, адже особу Краєвської одразу опізнати не вдалося. Про це пише La Repubblica. Відомо, що Анна їхала разом з 40-річним діджеєм з Косова Хісні Кестаєм, відомим під псевдонімом Dj Style Q. Саме він був за кермом "Ferrari" й рухався в бік Швейцарії, де мешкала дівчина. Автомобіль їхав на величезній швидкості – 200 км за годину – і влетів в огорожу, після чого сталося загоряння. Також стало відомо, що за декілька годин до смерті діджей виступав у клубі в Швейцарії, тому як вони опинилися в Італії, наразі з’ясовується.

В Італії в ДТП розбилася 21-річна модель з Одеси

Про українську модель Анну Краєвську відомо, що після повномасштабного вторгнення вона переїхала до Європи, працювала там моделлю і любила подорожувати. І вже після того, як вона припинила виходити на зв'язок, її стурбовані друзі повідомили про це до швейцарської поліції. Таким чином державні органи з'ясували, що дівчина загинула в Італії.

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