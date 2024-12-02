21-річна Юлія Верба у Львові похрестила донечку і показала атмосферні фото з таїнства

Популярна українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба похрестила двомісячну донечку.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Таїнство хрещення відбулося у Львові. На особливу подію Юлія обрала біле вбрання, тим часом її коханий Костянтин був одягнений в чорні штани та коричневий светр. Маленька Роза теж була зображена на фото у світлому вбранні.

Юлія Верба похрестила доньку / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

На атмосферних фото з таїнства, якими Юлія Верба поділилася у фотоблогу, можна помітити, що у крихітної дівчинки одна пара хресних.

Юлія Верба похрестила доньку / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Зірка Мережі не лише показала, якими були хрестини, а й поділилася своїми емоціями. Зокрема, Юлія Верба зізналась, що й уявити не могла, як всього за рік в неї докорінно зміниться життя. У блогерки з'явилася сім'я – коханий чоловік та маленька донечка. Тим часом обряд хрещення Рози став одним із найщасливіших в її житті.

Юлія Верба похрестила доньку / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

"Мабуть, це найчуттєвіший день мого життя. Хрещення моєї донечки Рози. Сказав би мені хтось, що в скорому часі все так зміниться…І от в мене вже сім'я, дитинка, життя в іншому місті (Юлія переїхала до Львова – прим. ред.). Розділіть з нами цей важливий момент, як ви й ділили зі мною багато років", - звернулася до підписників блогерка.

Юлія Верба похрестила доньку / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Зазначимо, Юлія Верба 18 вересня вперше стала мамою. В одному з пологових Львова у блогерки народилася донечка, яку вона назвала Розою. Батьком дівчинки став коханий знаменитості Костянтин, з яким вона закрутила роман 2023 року.