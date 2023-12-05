21-річний Сасанчин поскаржився на проблеми зі здоров'ям: "Не міг подумати, що настільки серйозно"

Переможець шоу "Голос діти-2" та "Голос країни-10" Роман Сасанчин розповів про свої проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram 21-річний музикант зізнався, що саме його непокоїть. Засмучений Роман розповів, що в нього виникли проблеми зі спиною. Нині співак їздить на лікувальний масаж, адже йому це просто необхідно.

"Змусило якось мене життя поїхати на лікувальний масаж спини. Завжди вважав, що це ф*гня і не потрібно. Проте, ніколи не міг подумати, що це може бути настільки серйозно та необхідно", - поділився співак.

Роман Сасанчин / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Виконавець також розповів, що проблеми зі спиною в нього з'явилися давно та дали вже багато разів про себе знати. Тож, нині Сасанчин лікується.

"Проблеми, що виникли зі спиною, вже надто багато дали чути про себе. Тут, чесно кажучи, замислився", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук показала, які ускладнення виникли в її 3-річного сина після скарлатини. Нікіта серйозно захворів у кінці листопада, що його навіть госпіталізували до лікарні.

Читайте також: