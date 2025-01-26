21-річний син Джолі та Пітта врізався в авто на електровелосипеді і став винуватцем ДТП в Голлівуді

Це вже другий інцидент зіркового юнака на дорозі за пів року.

Названий син зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Пакс Джолі-Пітт – втрапив у ДТП.

21-річний хлопець переміщався на електровелосипеді й виконував низку екстремальних трюків. Зокрема, намагався їхати без рук. Це й стало причиною дорожнього інциденту. Так, Пакс у Голлівуді через необачність врізався в автомобіль, який був припаркований на узбіччі, пише Daily Mail.

В автівці в момент зіткнення перебували пасажири. На щастя, жоден з учасників ДТП не постраждав. Пакс був у шоломі та рукавичках й не зазнав серйозних ушкоджень. Натомість понівеченими залишилися двері авто та електровелосипед. Після цього хлопець обмінявся з жінкою контактами, щоб, вочевидь, відшкодувати збитки. Врешті, оглянувши свій транспорт, зірковий син ледь зрушив його з місця.

Батьки Пакса не коментували інцидент із сином на дорозі.

Нагадаємо, це вже друга ДТП, яке спричиняє Пакс за останні пів року. Влітку минулого року на електроскутері він врізався в авто на світлофорі. Тоді юнака було госпіталізовано, бо він не мав додаткового захисного спорядження.

Читайте також: