21-річний учасник "Х-Фактора" Савелій Федан загинув на війні

Хлопець від перших днів російського вторгнення захищав Україну, а вперше побував на передовій у 13 років.

Учасник відомого талант-шоу "Х-Фактор", український захисник Савелій Федан загинув на війні.

Про смерть 21-річного хлопця повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, саме з цього міста військовий був родом. Повідомляється, що від початку повномасштабної війни Федан став на захист України та мужньо боронив українські території від російських окупантів.

Савелій Федан / Фото: Фото з соціальних мереж

"Ми будемо пам'ятати Савелія таким: талановитим та світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист", - наголосив Дмитро Орлов.

Зазначається, що Савелій Федан від дитинства мав активну громадянську позицію. Він брав участь в патріотичних заходах в рідному Енергодарі, займався волонтерством, допомагав ЗСУ. Вперше юнак побував на передовій у 13 років, куди поїхав разом з іншими волонтерами.

Савелій Федан / Фото: Фото з соціальних мереж

Після школи Федан вступив на навчання до Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Після цього він навчався на факультеті підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії.

Савелій Федан / Фото: Фото з соціальних мереж

У 16 років Савелій Федан брав участь у талант-шоу "Х-Фактор". 2018 року він виступив на сцені конкурсу з авторською піснею "Україна" та отримав від усіх суддів "так".

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