22-річний відомий український співак вперше показався з новонародженою донькою

Відомий український співак Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, який прославився завдяки хітам "Провела екскурсію", "Відриваючись", поділився ніжним фото з новонародженою донечкою Софією.

Так, днями стало відомо, що співак і блогерка Сімбочка вперше стали батьками. До слова, під час пологів Ілля постійно був поруч з коханою. Тож, вже ввечері новоспечений тато заспокоював крихітку, яка капризувала, своєю колисковою. Зворушливими кадрами поділилася наречена артиста у своєму фотоблогу.

Ілля Парфенюк з донькою / Фото: instagram.com/simbochkka

Наступного дня Ілля показався у палаті вже з новонародженою Софією на руках. Втім, молоді батьки поки що приховують обличчя дитини.

Ілля Парфенюк з донькою / Фото: instagram.com/simbochkka

Як відомо, блогерка Сімбочка народила доньку 31 березня. За словами нареченої Парфенюка, пологи їй стимулювали через виявлене маловоддя. На щастя, все склалося чудово, тому вже за декілька годин після народження первістка, до пологового будинку з привітаннями й подарунками прийшли їхні друзі.

Нагадаємо, нещодавно співачку Ріанну запідозрили у третій вагітності. Так, на тлі чуток, артистка попозувала у спокусливій білизні й блиснула своїми формами.

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