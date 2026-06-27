21-річного сина Вікторії та Девіда Бекхемів запідозрили в заручинах зі старшою на 10 років коханою

Круз Бекхем із коханою / © Associated Press

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Молодшого сина зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів запідозрили в таємних заручинах зі старшою на 10 років коханою.

Хвилю чуток спровокувала сама обраниця 21-річного Круза Бекхема. Джекі Апостел опублікувала серію світлин, які були зроблені на Чемпіонаті світу з футболу, що минає в США. На одному з кадрів вона позувала разом із Крузом. Бекхем-молодший ніжно цілував обраницю в щічку, поки та корчила кумедну гримасу.

Та не на це звернули увагу користувачі. Річ у тім, що на безіменному пальці Джекі красувалась особлива прикраса — каблучка з чималим діамантом, що неабияк нагадувала обручку. Юзери припустили, що Круз Бекхем заручився з коханою, але поки що тримає це в таємниці.

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Круз Бекхем та Джекі Апостел / © Instagram.com/jackie.apostel

Зазначимо, закохані почали зустрічатися у червні 2024 року. Спочатку Круз та Джекі не надто афішували свій роман, але вже у вересні того ж таки року вони дебютували як пара на Тижні моди в Парижі, куди прибули, аби підтримати показ нової колекції одягу бренду Вікторії Бекхем.

Якщо пара дійсно планує весілля, то це вже другий син Бекхемів одружиться. У шлюбі вже перебуває Бруклін Бекхем. До речі, нещодавно він святкував річницю заручин із дружиною. Із нагоди особливої дати Бруклін замилував їхніми романтичними фото.

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