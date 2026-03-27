21-річний син В'ячеслава Довженка відреагував на заручини батька з молодшою на 20 років коханою

Іван Довженко розкрив, які між ними склались стосунки.

В'ячеслав Довженко з сином та нареченою

В'ячеслав Довженко з сином та нареченою

Старший син українського актора В'ячеслава Довженка відреагував на заручини батька з молодшою на 20 років нареченою.

21-річний Іван Довженко розкрив, які між ними склались стосунки. Син актора в інтерв'ю Blik.ua зізнається, що вони рідко бачаться. Іван говорить, що то в нього не вдається зустрітися, то в батька. Проте коли все ж таки родина збирається разом, то між ними немає непорозумінь чи конфліктів.

Також Іван додав, що в особисте життя батька, який заручився з молодою дизайнеркою з костюмів Світланою, не лізе.

В'ячеслав Довженко з нареченою / © Пресслужба Film.Ua

В'ячеслав Довженко з нареченою / © Пресслужба Film.Ua

"Нормально складаються. В них своє життя. Я просто не часто приходжу до тата, ми дуже рідко бачимося. То я в універі, чи працюю, то він зайнятий. Коли бачимось, все нормально: "Добрий день, добрий день". І все", - поділився син актора.

Зазначимо, наприкінці лютого стало відомо, що В'ячеслав Довженко одружується вдруге. Актор освідчився обраниці Світлані, з якою розсекретив стосунки 2024 року.

За плечима в артиста є шлюб з акторкою Ксенією Баша, з якою він розлучився 2018-го після 17 років разом. У колишнього подружжя є двоє спільних синів. Нещодавно наречена В'ячеслава Довженка зізналась, як її прийняли діти актора.

