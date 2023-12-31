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22-річна Анна Трінчер зблизька показала своє перше сиве волосся: "Грудень мене довів"

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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22-річна Анна Трінчер зблизька показала своє перше сиве волосся: "Грудень мене довів"

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Виконавиця також розсекретила, як його позбулася.

Українська співачка Анна Трінчер пожалілася, що в неї з'явилося сиве волосся.

У своєму Instagram 22-річна артистка опублікувала чесні кадри, на яких показала, що вже сивіє. Хоч Анна з гумором на це реагує, тим не менш, сивого волосся артистка позбулася. Виконавиця його зістригла у салоні краси.

"Доказ того, що насправді мені 85 років. Зрізай! Мені зрізають сиве волосся! Дякую…Все, мене грудень довів просто. Далі я вже прийду, доведеться мене лисою робити. У 22 роки…", - пожартувала Анна.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тим не менш, співачка переконана, що не лише в неї виникла така проблема. Виконавиця вважає, що на тлі стресу чи не в кожного українця з'явилося сиве волосся.

"Думаю, що в кожного українця така ситуація…", - зазначила артистка.

Нагадаємо, а от голлівудські зірки не соромляться сивини та навіть не намагаються її приховати. Нещодавно акторка Сальма Гаєк з'явилася на світському заході та засвітила посивіле волосся.

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Дата публікації
Перегляди
180
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