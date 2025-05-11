22-річна блогерка Верба потрапила до лікарні і налякала своїм станом: "Ледь не відкинула копита"

Юлія Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

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Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, потрапила до лікарні.

Зірка Мережі змусила своїх шанувальників неабияк хвилюватися за неї. Блогерка опублікувала фото в Instagram-stories, на якому чітко видно, що вона потрапила до лікарні. 22-річна Юлія Верба лежала в лікарняній палаті, а до її руки була приєднана система крапельниці.

Знаменитість налякала прихильників своїм станом. Блогерка говорить, що їй було неабияк зле. Наразі у подробиці Верба не вдається. Зірка Мережі говорить, що після пережитого в неї просто немає сил. Утім, вона пообіцяла розкрити всі подробиці згодом, вже після того, як почуватиметься краще. Також Юлія зазначила, що деякий час не буде активною в соцмережах.

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Юлія Верба в лікарні / © instagram.com/yuli.verbaaa

"Професійно випадаю зі срачів та Інтернету. Я ледь копита не відкинула…Колись розповім, що зі мною сталося, як тільки відійду. Сил нуль", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, раніше дружина ведучого Григорія Решетніка показувалася в лікарні під крапельницею. Блогерка Христина вже пояснювала, чому їй знадобилася допомога медиків.