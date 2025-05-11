ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

22-річна блогерка Верба потрапила до лікарні і налякала своїм станом: "Ледь не відкинула копита"

Юлія Верба показала фото з лікарняної палати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юлія Верба

Юлія Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, потрапила до лікарні.

Зірка Мережі змусила своїх шанувальників неабияк хвилюватися за неї. Блогерка опублікувала фото в Instagram-stories, на якому чітко видно, що вона потрапила до лікарні. 22-річна Юлія Верба лежала в лікарняній палаті, а до її руки була приєднана система крапельниці.

Знаменитість налякала прихильників своїм станом. Блогерка говорить, що їй було неабияк зле. Наразі у подробиці Верба не вдається. Зірка Мережі говорить, що після пережитого в неї просто немає сил. Утім, вона пообіцяла розкрити всі подробиці згодом, вже після того, як почуватиметься краще. Також Юлія зазначила, що деякий час не буде активною в соцмережах.

Юлія Верба в лікарні / © instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба в лікарні / © instagram.com/yuli.verbaaa

"Професійно випадаю зі срачів та Інтернету. Я ледь копита не відкинула…Колись розповім, що зі мною сталося, як тільки відійду. Сил нуль", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, раніше дружина ведучого Григорія Решетніка показувалася в лікарні під крапельницею. Блогерка Христина вже пояснювала, чому їй знадобилася допомога медиків.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie