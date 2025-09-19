22-річна блогерка Верба зворушливо привітала доньку з першим днем народження

Юлія Вербинець / © instagram.com/yuli.verbaaa

Відома українська блогерка Верба, справжнє ім’я якої — Юлія Вербинець, поділилася зворушливими сімейними моментами.

Вчора, 18 вересня, донька знаменитості святкувала свій перший день народження. У своєму Instagram 22-річна Юлія публічно привітала донечку Розу, зазначаючи, що цей рік промайнув дуже швидко. За словами блогерки, вона неймовірно щаслива бути мамою.

"Донечка наша, Розочка. З першим рочком життя. Ти наш скарб, ми щасливі, що ти обрала нас своїми батьками. Немає нічого солодшого у світі, ніж твоя посмішка. Тіш нас нею впродовж всього життя", — написала Юлія.

На честь свята Верба показала світлини, зроблені до дня народження Рози. На кадрах дівчинка з усмішкою позує поруч із батьками, одягнена в білу мереживну сукню. У коментарях прихильники доєдналися до привітань та засипали молоду маму компліментами.

Юлія Вербинець з донькою / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Донька Юлії Вербинець / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Вербинець з донькою / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Вербинець з донькою та коханим / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

