22-річна дівчина Остапчука похизувалася фігурою у купальнику під час відпочинку з ведучим у Карпатах

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук продовжує мовчати про своє особисте життя.

Знаменитість так і не прокоментував розлучення з нотаріусинею Христиною Горняк і не квапиться розсекречувати нові стосунки з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.

Втім, новоспечена пара активно ділиться у соцмережах фото і відео з однакових місць. Цього разу закохані вирушили на захід України і зараз насолоджуються одне одним у Буковелі.

Дівчина Володимира Остапчука показала їхній номер у готелі / Фото: instagram.com/poka.tya

Дівчина Володимира Остапчука показала їхній номер у готелі / Фото: instagram.com/poka.tya

Дівчина Володимира Остапчука показала номер у готелі / Фото: instagram.com/poka.tya

Про це вони розповіли у сторіз в Instagram. Остапчук зняв румтур номеру у готелі, а от Катерина не впустила нагоди похизуватися фігурою у купальнику.

Дівчина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Дівчина Володимира Остапчука показала басейн у готелі / Фото: instagram.com/poka.tya

У фотоблогу дівчина розмістила кадр, на якому позує біля басейну, який є у готелі. Окрім того, кохана Остапчука теж опублікувала світлини номера, де з ним зупинилася.

Нова дівчина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук не раз хизувався, якими гарними сніданками його тішить нова кохана. Катерина любить куховарити і знає, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок.

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