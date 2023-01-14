22-річна дівчина Остапчука похизувалася фігурою у купальнику під час відпочинку з ведучим у Карпатах

Пара вирушила до Буковеля.
Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук продовжує мовчати про своє особисте життя.
Знаменитість так і не прокоментував розлучення з нотаріусинею Христиною Горняк і не квапиться розсекречувати нові стосунки з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.
Втім, новоспечена пара активно ділиться у соцмережах фото і відео з однакових місць. Цього разу закохані вирушили на захід України і зараз насолоджуються одне одним у Буковелі.
Про це вони розповіли у сторіз в Instagram. Остапчук зняв румтур номеру у готелі, а от Катерина не впустила нагоди похизуватися фігурою у купальнику.
У фотоблогу дівчина розмістила кадр, на якому позує біля басейну, який є у готелі. Окрім того, кохана Остапчука теж опублікувала світлини номера, де з ним зупинилася.
Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук не раз хизувався, якими гарними сніданками його тішить нова кохана. Катерина любить куховарити і знає, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок.
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