22-річна дівчина Остапчука похизувалася стрункою фігурою у спідньому та розповіла про переїзд

Також дівчина показала книги, які вони читали разом із шоуменом.

22-річна дівчина Володимира Остапчука - Катерина Полтавська – потішила підписників новим контентом.

Так, Катя вирішила похизуватися своєю неабияк стрункою фігурою. Тож, вона опублікувала фото, на якому постала у синій спідній білизні та білому халатику. Ймовірно, знімок журналістка зробила тоді, коли відпочивала разом з Володимиром.

Дівчина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Окрім цього, Катерина зізналась, що збирається переїжджати. Дівчина не розкривала подробиць, утім, цілком можливо, що вони з Остапчуком вирішили перейти на новий рівень стосунків та почати жити разом.

"Велике переселення народів", - коротко підписала фото журналістка.

Дівчина Володимира Остапчука збирає речі, адже переїжджає / Фото: instagram.com/poka.tya

До речі, коли Катя розбирала речі, то запропонувала віддати підписникам деякі книги. Як зізналась журналістка, літературу вони читали разом з Володимиром.

"Це те, що ми обоє читали", - зізналась Катя.

Саме такі книги полюбляє читати Володимир Остапчук разом зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, після розлучення Володимир Остапчук закрутив роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Пара не афішує свої стосунки, утім публікує світлини, які були зроблені в однакових місцях. Як пояснила Катя, вони з шоуменом поки не хочуть публічно розголошувати свій роман, та їхні рідні та близькі знають, що вони разом.

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