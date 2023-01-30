22-річна дівчина Остапчука похизувалася стрункою фігурою у спідньому та розповіла про переїзд

Також дівчина показала книги, які вони читали разом із шоуменом.
22-річна дівчина Володимира Остапчука - Катерина Полтавська – потішила підписників новим контентом.
Так, Катя вирішила похизуватися своєю неабияк стрункою фігурою. Тож, вона опублікувала фото, на якому постала у синій спідній білизні та білому халатику. Ймовірно, знімок журналістка зробила тоді, коли відпочивала разом з Володимиром.
Окрім цього, Катерина зізналась, що збирається переїжджати. Дівчина не розкривала подробиць, утім, цілком можливо, що вони з Остапчуком вирішили перейти на новий рівень стосунків та почати жити разом.
"Велике переселення народів", - коротко підписала фото журналістка.
До речі, коли Катя розбирала речі, то запропонувала віддати підписникам деякі книги. Як зізналась журналістка, літературу вони читали разом з Володимиром.
"Це те, що ми обоє читали", - зізналась Катя.
Нагадаємо, після розлучення Володимир Остапчук закрутив роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Пара не афішує свої стосунки, утім публікує світлини, які були зроблені в однакових місцях. Як пояснила Катя, вони з шоуменом поки не хочуть публічно розголошувати свій роман, та їхні рідні та близькі знають, що вони разом.
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