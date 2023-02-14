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22-річна дівчина Остапчука у спідньому похизувалася розкішним подарунком від шоумена

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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449
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22-річна дівчина Остапчука у спідньому похизувалася розкішним подарунком від шоумена

Володимир Остапчук з новою дівчиною

Ведучий зробив коханій презент на День святого Валентина.

22-річна дівчина українського телеведучого Володимира Остапчука – журналістка Катерина – показала, чим її потішив шоумен на День святого Валентина.

До вибору подарунку для коханої знаменитість підійшов відповідально. Шоумен подарував Катерині чималий букет білих тюльпанів.

Та це ще не все. Остапчук також, ймовірно, підібрав для дівчини мереживний комплект спідньої білизни.

Подарунки для дівчини від Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya
Подарунки для дівчини від Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Я 22 роки терпіла цей день, настав час розплати", - пожартувала Катерина.

Загалом, обраниця шоумена вже й встигла похизуватися подарком. Так, вона приміряла комплект спідньої білизни та показала, який він вигляд має на ній.

Молода дівчина Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya
Молода дівчина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Щасливого Дня святого Валентина", - зазначила Катя.

Нагадаємо, з 22-річною дівчиною Володимир Остапчук почав зустрічатися вже під час повномасштабної війни. Та не лише він один знайшов минулого року своє кохання. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку зірок, які під час війни зустріли другу половинку.

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Дата публікації
Перегляди
449
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