22-річна дівчина Остапчука зізналася, чи почали вони зустрічатися, коли він ще був одруженим з Горняк

Дівчина ведучого Володимира Остапчука, 22-річна журналістка Катерина Полтавська поспілкувалася з шанувальниками в Instagram.

Обраниця шоумена відповіла на деякі запитання, які дуже хвилюють її підписників. Зокрема, одним із запитань було – чи почали Катерина та Володимир зустрічатися влітку минулого року. Зазначимо, що тоді Остапчук був ще офіційно одруженим з нотаріусинею Христиною Горняк.

На це Полтавська відповіла, що ніколи б не стала зустрічатися з одруженим чоловіком: "Я б ніколи не дозволила собі мати стосунки з одруженим чоловіком. Я поважаю і себе, і інших жінок (поки вони не починають не поважати мене)", - наголосила Полтавська.

Катерина відповіла на запитання фанів / Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина поділилася, чи змогла б вона пробачити зраду коханої людини: "Пробачити зраду – це відтягнути момент розставання й забрати в себе можливість стати щасливою раніше. Тому - ні".

Катерина відповіла на запитання фанів / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, що про проблеми у стосунках Володимира Остапчука та Христини Горняк стало відомо у вересні 2022 року. А наприкінці жовтня 2022-го у ЗМІ з'явилася інформація, що подружжя офіційно розірвало шлюб.

Христина Горняк та Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/kristygor

Масла у вогонь підливали й самі Володимир та Христина. Вони перестали ділитися спільним контентом, вітати одне одного зі святами. Втім, офіційно ексзакохані розлучення так і не прокоментували. Та Христина усіма способами дає зрозуміти, що вони з Володимиром більше не разом.

Так само й Остапчук вже має зовсім інше особисте життя. Він почав зустрічатися з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Про це свідчать спільні сторіз закоханих з однієї квартири та з одних й тих самих місць дозвілля. Окрім того, на запитання фанів, чому вони з Остапчуком приховують стосунки, Катерина відповідала, що вони нічого не ховають, просто не говорять про це, а "хто знає, той знає".

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