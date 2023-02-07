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22-річна дівчина Володимира Остапчука поділилася спільним кадрами з шоуменом

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22-річна дівчина Володимира Остапчука поділилася спільним кадрами з шоуменом

Фото: instagram.com/poka.tya

Пара досі приховує свої стосунки.

Український телеведучий Володимир Остапчук засвітився у соціальних мережах своєї нової коханої Катерини.

22-річна журналістка вирішила поділитися спільним відео з шоуменом у сторіз в Instagram, поки вони їхали в ліфті.

"Вимкнули світло. Йдемо в під'їзд з ноутбуком (там є Wi-Fi та світло). Будемо робити вигляд, що дуже зайняті люди", - підписала кадри з ведучим Катерина.

© instagram.com/poka.tya
Фото: instagram.com/poka.tya

Однак обличчя Остапчука на відео дівчина так і не показала, адже він стояв спиною до камери. Втім, шанувальникам це не завадило впізнати шоумена на кадрах.

Нагадаємо, що зараз пара офіційно не розголошує про свої стосунки, адже лише нещодавно Остапчук був у шлюбі з нотаріусинею Христиною Горняк. Раніше Катерина розповідала, чому досі вони з Володимиром не афішують свій роман. За словами журналістки, пара просто не хоче підіймати цю тему на публіку.

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Дата публікації
Перегляди
2259
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