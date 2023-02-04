22-річна дівчина Володимира Остапчука похизувалася фігурою у спідньому та показала, чим годує шоумена

Нова дівчина телеведучого Володимира Остапчука, 22-річна Катерина, не соромиться демонструвати себе у всій красі.

У Inatagram журналістка опублікувала досить відверті світлини. На фото Катерина похизувалася своїми формами перед дзеркалом у чорній спідній білизні та розповіла, що сьогодні готує для Остапчука борщ.

"Приготуємо борщ?", - підписала відверте фото Катерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

На наступних кадрах дівчина показала накритий стіл та готову запашну страву. Катерина зізналася, що вважає свій борщ кращим за усі інші.

"Борщ у мене 10 з 10. Така я скромна людина. Хочеться запрошувати гостей тільки для того, щоб вони його спробували", - написала журналістка.

Фото: instagram.com/poka.tya

Щоправда, не усім підписникам Катерини її страва здалася досконалою, тому дівчина отримала чимало повідомлень з критикою. Довго сперечатися журналістка не стала та відповіла ще одним відвертим фото перед дзеркалом, на якому ще більше повернулася сідницями у камеру.

"На випадок, якщо борщ вийшов недостатньо червоним", - залишила підпис Катерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Раніше нова дівчина Остапчука показала квартиру в елітному ЖК, до якої вони переїхали разом.

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