22-річна дівчина Володимира Остапчука показала нову квартиру, до якої вони переїхали

Дівчина шоумена Володимира Остапчука Катерина ще тиждень тому розповідала, що вони планують переїхати.

І от, нарешті, переїзд відбувся. Як розповіла Катерина у сторіз своєї сторінки в Instagram, вони з Володимиром орендували житло в одному з елітних ЖК у Києві. Дівчина похизувалася, що в житловому комплексі є безкоштовна тренажерна зала, кав'ярня на першому поверсі. Та, за словами Катерини, найголовніше, що у цьому ЖК в будинку є генератор.

Володимир Остапчук з дівчиною переїхали до нової квартири / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дівчиною переїхали до нової квартири / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дівчиною переїхали до нової квартири / Фото: instagram.com/poka.tya

Також 22-річна обраниця Остапчука показала перші світлини квартири та вже навіть встигла приготувати там обід. Втім, стіл був накритий на одного, що збентежило фанів. Вони поцікавилися у Катерини, а де Володимир. На що дівчина ведучого відповіла: "Людина працює".

Володимир Остапчук з дівчиною переїхали до нової квартири / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дівчиною переїхали до нової квартири / Фото: instagram.com/poka.tya

Окрім того, Катерина, на прохання підписників, описала свого коханого: "Він класний. Кращий, ніж я собі загадувала. А повірте, фантазія у мене дуже хороша. Турботливий, вдячний, відповідальний, мудрий. Звичайно, є й мінуси, але вони в нас схожі, тому мені підходять".

Володимир Остапчук з дівчиною переїхали до нової квартири / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, раніше Катерина розповіла, чому досі приховує стосунки з Володимиром Остапчуком. За словами дівчини, вони не те, що приховують, але спеціально цю тему піднімати не хочуть. "Хто знає, той знає", - говорила обраниця Остапчука.

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