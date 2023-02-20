22-річна дівчина Володимира Остапчука пригадала їхнє перше побачення: "Хотіла від нього морозитися"

Поки телеведучий Володимир Остапчук приховує від публіки свій новий роман, його дівчина Катерина Полтавська ділиться цікавими подробицями їхніх стосунків.

В Instagram блогерка пригадала своє перше побачення з шоуменом, а точніше те, що сталося після нього. Катерина згадала про кумедний інцидент, відповідаючи на запитання своїх підписників. Так, дівчина зауважила, що ніколи не закохувалася з першого погляду, а після першої зустрічі з Остапчуком взагалі хотіла ігнорувати його.

"Після нашого першого побачення з моїм хлопцем, на наступний день він запросив мене на каву вранці, а я відповіла, що вранці каву не п'ю! Я просто хотіла від нього морозитися, тому треба було щось швидко вигадати (ми говорили по телефону). А нічого розумного в голову не прийшло, як ви розумієте", - пригадала Катерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Зараз, за словами дівчини, вони з гумором згадують цю ситуацію, адже Володимира така відповідь теж поставила у ступор.

"Зараз він каже, що тоді подумав: "А коли її (каву- ред.), бл*ть, п'ють?", - додала блогерка.

Чим в решті решт Остапчук покорив серце молодої дівчини, поки що Катерина не розповідає. Та й загалом, пара продовжує тримати свої стосунки в таємниці. Нещодавно блогерка поділилася спільною світлиною з шоуменом, однак його обличчя так і не показала.

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