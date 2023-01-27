22-річна дівчина Володимира Остапчука відповіла, чому досі приховує стосунки з шоуменом

Телеведучий Володимир Остапчук та його 22-річна дівчина, Катерина Полтавська, не поспішають надавати розголосу своїм стосункам.

Попри те, що шанувальники вже давно розсекретили роман ведучого й журналістки, жодних офіційних заяв від пари не було.

У сторіз в Instagram Катерина відповіла підписникам, чому не хоче розповідати свою історію кохання з Володимиром. За словами дівчини, вони з шоуменом не приховують стосунки від близького кола людей та знайомих, втім, не хочуть публічного розголосу.

"Не планую розповідати. Принаймні поки що. Дякую, що я цікава людям і без цієї теми. Нічого не приховуємо - хто знає, той знає. Але самі не хочемо підіймати цю тему. Кохання треба берегти", - написала журналістка.

Фото: instagram.com/poka.tya

І хоча Катерина не показує обличчя свого обранця в соцмережах, вона активно ділиться з шанувальниками світлинами з тих самих місць, що й ведучий. Наприклад, нещодавно Полтавська та Остапчук разом відпочивали в Карпатах - фото з курорту журналістка поділилася в Instagram.

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