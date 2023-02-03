Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

22-річна дівчина Володимира Остапчука зізналася, за що покохала шоумена

Дата публікації
Перегляди
81
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
22-річна дівчина Володимира Остапчука зізналася, за що покохала шоумена

Фото: instagram.com/poka.tya

Журналістка назвала гарні риси свого партнера.

Нова дівчина телеведучого Володимира Остапчука, Катерина Полтавська, розповіла декілька слів про те, який шоумен у стосунках. 

22-річна журналістка відповіла на запитання своїх підписників у сторіз в Instаgarm та зізналася, які якості цінує у Володимирі. За словами дівчини, шоумен виявився ще краще, ніж вона собі являла.

"Він класний. Кращий, ніж я собі загадувала, а фантазія у мене дуже хороша. Турботливий, вдячний, відповідальний, мудрий", - написала Катерина.

© instagram.com/poka.tya
Фото: instagram.com/poka.tya

Втім, є у Остапчука й негативні риси характеру, але, як каже його дівчина, вони в них дуже схожі, тому вона приймає їх як є.

"Звичайно, є й мінуси. Але вони в нас схожі, тому мені підходить", - додала журналістка. 

Нагадаємо, днями Володимир Остапчук разом з коханою переїхав на нову квартиру. Катерина показала елітний житловий комплекс у своїх соцмережах.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
81
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація