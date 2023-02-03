22-річна дівчина Володимира Остапчука зізналася, за що покохала шоумена

Нова дівчина телеведучого Володимира Остапчука, Катерина Полтавська, розповіла декілька слів про те, який шоумен у стосунках.

22-річна журналістка відповіла на запитання своїх підписників у сторіз в Instаgarm та зізналася, які якості цінує у Володимирі. За словами дівчини, шоумен виявився ще краще, ніж вона собі являла.

"Він класний. Кращий, ніж я собі загадувала, а фантазія у мене дуже хороша. Турботливий, вдячний, відповідальний, мудрий", - написала Катерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Втім, є у Остапчука й негативні риси характеру, але, як каже його дівчина, вони в них дуже схожі, тому вона приймає їх як є.

"Звичайно, є й мінуси. Але вони в нас схожі, тому мені підходить", - додала журналістка.

Нагадаємо, днями Володимир Остапчук разом з коханою переїхав на нову квартиру. Катерина показала елітний житловий комплекс у своїх соцмережах.

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