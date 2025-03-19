22-річна донька Олени Кравець зізналася, чи планує весілля і як заробляє на життя

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець – Марія – відверто розповіла, чому не поспішає офіційно оформлювати стосунки з бойфрендом та в якій професії себе наразі знайшла.

Нещодавно Олена і Марія Кравець побували на прем'єрному показі комедії "Відпустка наосліп". Перед об'єктивами зіркова родина позувала у стильних вбраннях і нагадувала радше сестер, аніж маму й доньку. Як виявилося, для 22-річної Марії створювати красиві луки вже не просто хобі.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

"Так, я працюю стилістом, продаю речі українського бренду і консультую людей з приводу стилю. Мені в цілому це подобається, але я розумію, що це не назавжди, тому продовжую шукати себе. В ідеалі мені хочеться монетизувати свою творчість, яка би була пов'язана з танцями, які я обожнюю. Але поки що для того, аби за щось жити, я працюю в продажах", – розповіла ТСН.ua Марія Кравець.

Нагадаємо, рік тому Марія зізнавалася у своєму ж подкасті, який вела разом з мамою, що свого часу покинула університет після першого курсу навчання. Адже усвідомила, що журналістика і піар – не те, що їй насправді подобається. Зіркова мама Олена Кравець тоді з розумінням поставилася до рішення своєї доньки.

Також ми не могли не поцікавитися у Марії, чи планує вона вже весілля зі своїм бойфрендом Ростиславом.

Маша Кравець зі своїм бойфрендом Ростиславом. Фото: rost_sidd

"З моїм хлопцем ми разом вже більше двох років, живемо разом. Щодо весілля, ви знаєте, наше покоління легше до цього ставиться. Головне – у нас є любов, і щодо дітей ми теж навіть не думаємо про це", – поділилася з ТСН.ua 22-річна Марія.

Нагадаємо, сама Олена Кравець на зірковому заході теж заговорила про неочікувану зміну своєї діяльності.

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