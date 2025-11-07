22-річна донька Олени Кравець перевтілилась в Ріанну та підкорила ефектним образом

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Донька української ведучої та акторки Олени Кравець перевтілилась в барбадоську співачку Ріанну.

Так, 22-річна Марія побувала на тематичній вечірці. Дівчина сходила на день народження подруги, де був дрес-код. Всі гості мали прийти в образі улюбленої знаменитості. Марія обрала саме Ріанну, якою неабияк захоплюється.

Донька Олени Кравець повторила один з образів барбадоської співачки. Дівчина приміряла офіційний чорний костюм. Образ вона доповнила масивним кольє, а також зробила укладку, що створює ефект мокрого волосся. Марія одягнула туфлі човники, а також взяла з собою сумочку з блискітками. Окрім того, донька Кравець нанесла доволі стриманий макіяж.

Марія Кравець повторила образ Ріанни / © instagram.com/maarriill

"Довго думати мені не довелося. Думаю, ті, хто мене добре знають, не здивовані вибором. І не буду брехати, стати Ріанною на один вечір було дуже фан", - поділилась Марія.

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець разом зі старшою донькою відвідала публічний захід. Вони побували на прем'єрі документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження шторму".