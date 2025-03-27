22-річна донька Олени Кравець розсекретила свою нову професію

Донька Олени Кравець / © instagram.com/maarriill

Реклама

Донька української акторки та ведучої Олени Кравець розсекретила свою нову професію.

Марія багато років займається танцями. Утім, її нова робота з цим не пов’язана. Донька Олени Кравець працює в одному з українських брендів. Зокрема, Марія допомагає клієнтам обрати та придбати ту чи іншу річ. І, як стало відомо у проєкті “Ранок у великому місті”, цей бренд належить дівчині співака Володимира Дантеса — Даші Кацуріній. Марія Кравець позитивно відгукується про роботу з бізнесвумен та зізнається, що отримує позитивний досвід.

“Я насправді не стала стилісткою. Я працюю більше в продажах в українському бренді. Я допомагаю людям в шоурумі безпосередньо обрати найкращу річ для них. Це бренд Даші Кацуріної. Я просто надіслала своє резюме і мене запросили на співбесіду. Вона чудова, вона дуже неймовірна, добра, і я щаслива, що у мене є честь з нею працювати”, — ділиться донька Олени Кравець.

Реклама

Олена Кравець з донькою Марією / © YULA company

Щоправда, остаточно з професією Марія все ж таки не визначилася. Дівчина зізнається, що не проти стати популярною, як її зіркова мама. Утім, якщо цього не станеться, донька Олени Кравець не надто засмутиться. Маша говорить, що для неї головне, аби вона займалася тим, що їй дійсно подобається.

“Можна сказати так, що я не проти цього. Але якщо мене життя приведе до професії, яка не буде настільки популярною, не буде на камерах, не буде на людях, то це теж чудово, головне, щоб ця професія була дійсно тим, чого я хочу, і тим, що я люблю всім серцем”, — ділиться Маша.

Нагадаємо, раніше донька Олени Кравець заговорила про весілля з бойфрендом. Марія зізналась, чому поки не квапиться укладати шлюб.