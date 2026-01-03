ТСН у соціальних мережах

22-річна донька Олени Кравець замилувала солодкими обіймами і поцілунками з бойфрендом на тлі ялинки

Марія Кравець показала, як зустріла Новий рік.

Валерія Сулима
Донька Олени Кравець

Донька Олени Кравець / © instagram.com/maarriill

Донька української акторки та ведучої Олени Кравець потішила рідкісним контентом зі своїм бойфрендом.

Так, 22-річна Марія не приховує, що не самотня. Проте дівчинка вкрай рідко ділиться контентом з коханим. Та у новорічну ніч донька Олени Кравець зробила виняток. Зокрема, Марія показала, як зустріла Новий 2026 рік. Свято дівчина провела в компанії бойфренда.

Звичайно ж, парочка фотографувалась на тлі яскраво вбраної ялинки. На фото коханий Маші ніжно пригорнув її до себе та цілував у щічку. Тим часом сама ж донька Олени Кравець щасливо усміхалась.

Донька Олени Кравець з бойфрендом / © instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець з бойфрендом / © instagram.com/maarriill

Марія особливо не стала підписувати кадр. Дівчина лиш вказала, що настав 2026 рік, а також до дати додала смайлик у вигляді зірочки.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко показувала, як із коханим зустріла Новий рік. Парочка провела свято подалі від метушні та галасливих компаній.

