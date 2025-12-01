22-річна донька Олени Кравець звільнилась з шоуруму Даші Кацуріної і назвала причину

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Донька української акторки та ведучої Олени Кравець звільнилась з шоуруму бізнесвумен Даші Кацуріної.

Ще навесні цього року 22-річна Марія повідомила, що працює в бренді Кацуріної. Донька артистки допомагала клієнтам обирати ту чи іншу річ та придбати її. Однак зараз 22-річна Марія звільняється звідти. У дівчини 30 листопада був останній робочий день.

Кравець-молодша неабияк вдячна Даші Кацуріній та команді шоуруму за отриманий неоціненний досвід. Однак Маша ухвалила таке рішення, оскільки розуміє, що час рухатися далі, реалізовуватися та вкладати сили в інший напрям діяльності.

"Сьогодні (30 листопада — прим. ред.) був мій останній робочий день в шоурумі Даші Кацуріної. Сильно вдячна цьому місцю і всій команді за абсолютно безцінний досвід. Але час рухатися далі", — поділилась Маша.

