22-річна донька Олени Кравець звільнилась з шоуруму Даші Кацуріної і назвала причину
Марія Кравець вже прокоментувала своє звільнення.
Донька української акторки та ведучої Олени Кравець звільнилась з шоуруму бізнесвумен Даші Кацуріної.
Ще навесні цього року 22-річна Марія повідомила, що працює в бренді Кацуріної. Донька артистки допомагала клієнтам обирати ту чи іншу річ та придбати її. Однак зараз 22-річна Марія звільняється звідти. У дівчини 30 листопада був останній робочий день.
Кравець-молодша неабияк вдячна Даші Кацуріній та команді шоуруму за отриманий неоціненний досвід. Однак Маша ухвалила таке рішення, оскільки розуміє, що час рухатися далі, реалізовуватися та вкладати сили в інший напрям діяльності.
"Сьогодні (30 листопада — прим. ред.) був мій останній робочий день в шоурумі Даші Кацуріної. Сильно вдячна цьому місцю і всій команді за абсолютно безцінний досвід. Але час рухатися далі", — поділилась Маша.
Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець повідомила про горе в її родині. Понад місяць тому не стало мами акторки. У рідної людини знаменитості була тяжка хвороба. Олена Кравець розповіла, якими були останні роки життя її мами.