22-річна донька Ольги Сумської відмовилася від акторства і розповіла про свою нову професію

Донька українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка зізналась, що відмовилася від акторської професії.

Близько року 22-річна Ганна Борисюк працювала разом із зірковою мамою та виступала на сцені театру. Однак нині дівчина вирішила йти своїм шляхом. Вона протягом року відкладала кошти, які заробила на акторстві, та планує їх вкласти в бізнес. Зокрема, Ганна хоче працювати в сфері моди та розробляти дизайн спортивного одягу.

"Зараз я знаходжу себе в інших справах, щоб хоч трішки відділитися в цю країну спокою і нарешті спробувати те, що я відкладала дуже довго, коли навіть навчалася в університеті. Я зараз планую бізнес. Я просто хочу продемонструвати батькам і собі, що аналітичні і творчі здібності можуть поєднуватися в одній людині", — розповіла Борисюк в коментарі "Люкс ФМ".

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Донька Сумської зазначила, що неабияк тішиться тому, що має досвід акторства. Окрім того, за бажання Ганна зможе повернутися до професії. Натомість наразі дівчина хоче досягнути чогось більшого. Зіркові батьки з розумінням поставилися до рішення доньки та зазначили, що для них головне, аби вона була щасливою.

"Я насправді працювала рік з мамою. Це був шалений досвід, і я від нього не відмовляюся. Я бачу, як важко сьогодні, шалена конкуренція, театр забитий, кіно знімається, все добре. Моя мама каже: "Доця, аби ти була щасливою". Моя мама цього хотіла від початку, а я розумію, що я це люблю, але розумію, що мені недостатньо. Я хочу більше. Я розумію, що зможу будь-якого дня повернутися", — додала Ганна.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська теж розповідала, що її молодша донька планує відкрити бізнес. За словами акторки, Ганна активно вже над цим працює.

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