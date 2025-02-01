22-річна донька Ольги Сумської зазнала сексуальних домагань в Карпенка-Карого з боку викладача

Донька українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка зізналась, що пережила сексуальні домагання в університеті імені Карпенка-Карого від одного з викладачів.

Ганна Борисюк прокоментувала секс-скандал, який розгорівся довкола театрального, де вона навчалася. Зокрема, донька акторів поділилася в сторіз відео колишньої студентки університету Аліни, яка розповіла, як 17 років тому її домагався викладач, актор Юрій Висоцький. Жінка шокувала, як він торкався студенток, міг засунути їм руки у штани, а тим, хто намагався відстоювати права, помстився. За словами Аліни, Висоцький робив все можливе, аби таких дівчат відрахували та не давали їм ролей у виставах.

Ганна Борисюк поділилася, що це її особистий біль теж. Утім, після того, як студентки Карпенка-Карого припинили мовчати, 22-річна акторка говорить, що знає, що не наодинці.

Ганна Борисюк стала жертвою домагань / Фото: instagram.com/gandzyazen

"Цей біль досі переслідує і мене. Дякую, що я з ним не наодинці", - поділилася Борисюк.

Ганна говорить, що навчальний заклад у такому вигляді існувати не може. Акторка вважає, що його необхідно ліквідувати, адже студентам роками доводиться переживати домагання та потім з цими травмами далі жити.

"Мораль цього університету не підлягає вивченню. Вивчені мають способи швидкої ліквідації подібних "навчальних епідемій", щоб забезпечити безпеку студентів, які проносять отримані травми крізь життя без розуміння свого "я". Я себе там втратила, відчула той морок, до якого навіть прикипіла, перейшла у фазу вічного сну, з якого неможливо були прокинутись. Так, це жорстка школа життя, в якомусь сенсі я обнулилася там", - поділилася акторка.

Ганна Борисюк стала жертвою домагань / Фото: instagram.com/gandzyazen

Ганна Борисюк зазначила, що навчатися в університеті імені Карпенка-Карого – це як пройти жорстку школу життя. Свого часу й акторка втратила там себе, однак триматися та не падати повністю духом Борисюк допомагав її курс та одногрупники, з якими зав'язалася міцна дружба.

"Мене врятували сильні люди, мій курс. Ми дорослішали разом, тому не мали права спинятися, бо вже заданий темп допомагав вберегти себе на цій швидкості дружби, і за це я вдячна", - додала акторка.

Ганна Борисюк стала жертвою домагань / Фото: instagram.com/gandzyazen

Нагадаємо, раніше акторка Катерина Тишкевич розповідала, що її теж свого часу домагався Юрій Висоцький. Артистка закликала інших студентів не мовчати, адже, як вона стверджує, його жертв багато.

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