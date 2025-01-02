22-річна донька Сумської здивувала, як конкуренція батьків вплинула на її особисте життя

Донька українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка розповіла, як на її особисте життя вплинула професія батьків та їхня конкуренція між собою.

Ганна Борисюк зізнається, що наразі в неї немає поруч коханої людини. 22-річна акторка говорить, що чекає на того самого та не квапиться будувати своє життя аби з ким. Донька Сумської та Борисюка в коментарі для "Люкс ФМ" поділилася, що є дуже вразливою, тож хоче починати стосунки лише з тією людиною, яка її зрозуміє.

"Таке запитання... Ну, десь є. Десь ходить, теж про це думає. Але я думаю, що час тяжкий…Коли я буду готова внутрішньо, бо я не хочу просто щось пробувати. Я дуже емпатична людина і емоційно вразлива", - поділилася юна акторка.

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

Певний критерій у виборі партнера в Ганни є. Донька Сумської та Борисюка не хоче, аби її коханий був пов'язаний із творчою професією. На це вплинула робоча конкуренція батьків між собою, які доволі бурхливо коментують ролі одне одного. Ганна хоче, аби в її особистому житті було трішки спокійніше в цьому плані.

"Дуже важко знайти людину, яка б зрозуміла тебе повністю. Я бачу, як важко постійно конкурують батьки: "А ти там не дограла, а ти переграла. Ти тут збрехала, я тобі вже не довіряю, бо в тебе така зла роль була". Це дуже важко. Я майбутнього чоловіка хочу не творчого. Я зареклася, щоб хоч трохи було спокійніше в житті", - пояснила акторка.

Ольга Сумська з донькою Ганною / Фото: instagram.com/olgasumska

До речі, раніше Ганна Борисюк також розповіла, що вирішила відмовитися від акторської професії. Донька Сумської планує відкрити бізнес та вже розкрила, з чим він буде пов'язаний.

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